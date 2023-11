Adani: “Neanche l’Inter ha un pacchetto offensivo come quello della Juve”

Lele Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Ha toccato cinque palloni nel primo tempo, la sua partita non è giudicabile anche se ha fatto 65 minuti. Può piacere o non piacere, la Juventus è seconda e lotta per lo Scudetto. Il metodo Allegri sta tornando credibile a partire dai suoi calciatori che lo eseguono.