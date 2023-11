Adani: “Fiorentina-Juve non si doveva giocare. Bianconeri invalicabili”

Adani è ritornato sulla prestazione della Juventus contro la Fiorentina: non prima di affermare che la partita non si sarebbe dovuta disputare

Ospite alla DS, Lele Adani ha parlato dei temi della partita Fiorentina-Juventus . Ecco le sue parole: "Secondo me non si doveva giocare perché non può esserci spettacolo senza rispetto che viene prima dello spettacolo. I calciatori hanno ancora potere e se ci fosse stato un atto di forza avrebbe potuto rinunciare a giocare la partita".

Sulla vittoria dei bianconeri ha aggiunto: "La Juventus è un muro davvero invalicabile. Va sottolineata la prestazione di Rugani e io direi anche Bremer e Szczesny su tutti. Non si passa e loro trovano la loro comfort zone negli ultimi 16 metri e vivono praticamente diverse partite in quella zona del campo e loro si sentono forti. Il gol è stato un grande gol nonostante l'errore di Parisi perché è un'azione dove la Juventus accompagna con tanti giocatori, Parisi sbaglia la lettura però questa è la richiesta del lodo allenatore ed è credibile in questa fase del campionato e in questa stagione".