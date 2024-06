Rosucci: “La Juventus è casa mia. Sul rinnovo…”

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del rinnovo.

Martina Rosucci, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Chi è dentro la Juventus dà un valore alla Juventus. È un po’ come se io aprissi le porte di casa mia. Mi ha emozionato sapere quello che faccio quotidianamente venga riconosciuto attraverso gli occhi delle mie compagne. Rinnovo? È come se loro mi avessero detto ‘grazie per quello che hai fatto finora, continua a farlo perché noi crediamo in te’. Voglio tornare a giocare per poter dire ‘ce l’ho fatta’. Quel momento dà significato a tutto quello che si è fatto ed è stata una delle sensazioni più belle della mia vita. Lottate per questo momento perché se avete fiducia arriverà al 100%”.