Soncin su Salvai: “E’ un elemento importante per la squadra”

Andrea Soncin, CT della Nazionale femminile, ha detto la sua su Salvai, calciatrice della Juventus Women. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “La convocazione di Salvai rientra nel rapporto e nella sinergia che abbiamo con i club. Le permettiamo di rientrare nel gruppo azzurro e continuare il suo cammino di recupero. Si tratta di un percorso che facciamo insieme alla Juve, così come con gli altri club, in questo caso. Lei è un elemento importante e abbiamo deciso per questo di anticipare il suo rientro”.

Su Galli e Greggi

"Siamo in contatto con loro e coi rispettivi club. La loro situazione è tutta in divenire e stiamo collaborando con gli staff tecnici e medici. La prima non è ancora rientrata, mentre per la seconda c'è ottimismo per riaverla per le gare decisive della stagione. Bisognerà poi capire quali saranno le condizioni più avanti, non abbiamo ancora affrontato di questi discorsi. Se dovessero essere convocate vuol dire che sarà al 100%. Poche titolari in A? Sono le dinamiche che il campionato ci sta regalando. C'è Gilardi che gioca con il Como Women e abbiamo lasciato all'Under 23 e seguiamo anche la Serie B, ma c'è grande ottimismo per il futuro per il lavoro dei club e anche delle nazionali giovanili. Siamo sicuri che per il presente e il futuro azzurro non ci siano problemi".