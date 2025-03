Juve Women, le convocate in Nazionale: l’elenco

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle convocazioni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Sono 17 le giocatrici bianconere della Prima Squadra convocate dalle rispettive Selezioni. Scopriamo insieme gli impegni delle nostre ragazze! JUVENTUS WOMEN: LE CONVOCATE PRIMA SQUADRA CANADA – 1 giocatrice (Proulx): doppia amichevole casalinga – rispettivamente a Vancouver e a Victoria – per la Nazionale canadese, con l’Argentina. DANIMARCA – 1 giocatrice (Vangsgaard): due impegni in UEFA Women’s Nations League per la Nazionale danese che a Cardiff affronterà il Galles e a Herning l’Italia in un “derby” a forti tinte bianconere. FRANCIA – 1 giocatrice (Peyraud-Magnin): due sfide in programma, sempre in UEFA Women’s Nations League, per la Nazionale transalpina, rispettivamente contro la Svizzera di Viola Calligaris e contro la Norvegia di Mathilde Harviken. GERMANIA – 1 giocatrice (Krumbiegel): doppia gara in UEFA Women’s Nations League per la Nazionale tedesca che affronterà la Scozia prima in trasferta, a Dundee, e poi a Wolfsburg. ITALIA – 8 giocatrici (Beccari, Bergamaschi, Boattin, Cantore, Girelli, Lenzini, Salvai, Schatzer): due match in trasferta, entrambi in terra scandinava, per la Nazionale azzurra che in UEFA Women’s Nations League se la vedrà a Solna contro la Svezia di Hanna Bennison ed Emma Kullberg e a Herning contro la Danimarca di Amalie Vangsgaard. NORVEGIA – 1 giocatrice (Harviken): una sfida in trasferta, a Reykjavik, contro l’Islanda e una casalinga, a Oslo, contro la Francia in programma per la Nazionale norvegese in UEFA Women’s Nations League. SVEZIA – 2 giocatrici (Bennison, Kullberg): Solna e Goteborg saranno le due città che vedranno in azione, in UEFA Women’s Nations League, le svedesi rispettivamente contro Italia e Galles”.

Le altre partite

"SVIZZERA – 1 giocatrice (Calligaris): la Nazionale elvetica affronterà a San Gallo la Francia e a Reykjavik l'Islanda ed entrambe le sfide saranno valide per la UEFA Women's Nations League. USA U23 – 1 giocatrice (Brighton): raduno in California per Abigail Brighton, alla sua prima convocazione nella Nazionale statunitense Under 23, ma nessuna gara in programma. IL CALENDARIO DEI MATCH DELLE NAZIONALI Venerdì 4 aprile 2025 Ore 16:45 | ISLANDA-NORVEGIA – Reykjavik (Islanda) | UEFA Women's Nations League Ore 19:00 | SVEZIA-ITALIA – Solna (Svezia) | UEFA Women's Nations League Ore 19:15 | GALLES-DANIMARCA – Cardiff (Galles) | UEFA Women's Nations League Ore 20:00 | SVIZZERA-FRANCIA – San Gallo (Svizzera) | UEFA Women's Nations League Ore 20:35 | SCOZIA-GERMANIA – Dundee (Scozia) | UEFA Women's Nations League CANADA-ARGENTINA – Vancouver (Canada) | Amichevole Martedì 8 aprile 2025 Ore 16:45 | ISLANDA-SVIZZERA – Reykjavik (Islanda) | UEFA Women's Nations League Ore 17:45 | GERMANIA-SCOZIA – Wolfsburg (Germania) | UEFA Women's Nations League Ore 18:00 | DANIMARCA-ITALIA – Herning (Danimarca) | UEFA Women's Nations League Ore 19:00 | NORVEGIA-FRANCIA – Oslo (Norvegia) | UEFA Women's Nations League Ore 19:00 | SVEZIA-GALLES – Goteborg (Svezia) | UEFA Women's Nations League CANADA-ARGENTINA – Victoria (Canada) | Amichevole".