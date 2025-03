Canzi: “Non abbiamo gestito il risultato, tanti errori”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della sconfitta di oggi.

Max Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Non abbiamo gestito bene il risultato, potevamo fare sicuramente meglio. Perdere in questo modo dà veramente noia, siamo arrabbiati. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, giocavamo contro una squadra forte e le ragazze hanno fatto tutto quello che ho chiesto loro. Gli errori nel finale pesano tantissimo, non possiamo pensare di prendere un gol come quello che abbiamo preso all’ultimo”.

Il tabellino del match

“Il tabellino della quinta giornata della Poule Scudetto fra Inter e Juventus Women. Poule Scudetto | Inter-Juventus Women 3-2 | Il tabellino Campionato Nazionale Serie A Femminile Tim – 5ª giornata- Poule Scudetto Arena Civica Gianni Brera, domenica 30 marzo 2025 ore 16.00 Marcatori: 45’pt Brighton (J), 10’st Tomaselli (I), 42’st Cantore (J), 47’st Wullaert rig. (I), 49’st Polli (I). Inter: Runarsdottir, Bowen (21’pt Cambiaghi) (35’st Polli), Andres Sanz, Merlo, Serturini, Detruyer (1’st Tomaselli), Schough, Magull (44’st Bugeja), Milinkovic, Csiszar (Cap), Wullaert. A disposizione: Santi, Pavan, Karchouni, Piazza, Robustellini, Foerdos, Baldi. Allenatore: Gianpiero Piovani. Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini, Rosucci, Harviken, Krumbiegel, Boattin (Cap) (26’st Thomas), Beccari (26’st Stolen Godo), Brighton, Schatzer (35’st Bennison), Cantore, Girelli (35’st Vangsgaard). A disposizione: Kullberg, Lehmann, Bergamaschi, Salvai, Calligaris, Capelletti, Gallo. Allenatore: Massimiliano Canzi. Arbitro: Abdoulaye Diop. Assistenti: Michele Rispoli, Domenico Russo. IV Ufficiale: Nicole Puntel. Ammoniti: 27’pt Magull (I), 32’st Milinkovic (I)”. Intanto ecco il report sulla gara<<<