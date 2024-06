Juve Women, l’U15 raggiunge la finale Scudetto: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della semifinale dell'U15.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Ci sono voluti i calci di rigore per decretare chi tra l’Under 15 femminile della Juventus e quella della Fiorentina avrebbe raggiunto la finale Scudetto, ma alla fine a esultare sono state le nostre ragazze che dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari si sono imposte 4-2 dal dischetto. La squadra allenata da Luca Vood giovedì 27 giugno avrà la possibilità di giocarsi il titolo di categoria contro la Roma che ha superato la Pro Sesto nell’altra semifinale. Le bianconere, come detto, hanno superato ai calci di rigore la formazione viola allo “Stadio della Vittoria” di Tolentino (in provincia di Macerata) al termine di una gara che non ha proprio voluto saperne di sbloccarsi nè durante i tempi regolamentari nè durante i supplementari. Reti bianche e, dunque, tiri dal dischetto che hanno visto trionfare la Juventus, praticamente impeccabile con le sue tiratrici. Quattro i rigori segnati dalle nostre ragazze sui cinque tirati – Marinotto, Pozzo, Grigolo e Campi le marcatrici –, soltanto due quelli messi a segno dalla formazione viola che ha fallito i primi due con Pietrini e Rossi, prima di andare a segno con Fontana e Mondanelli. Per la Fiorentina non c’è stato spazio per il quinto tentativo dal dischetto in quanto il punteggio, con un solo rigore ancora da tirare, vedeva la Juventus in vantaggio di due reti”.