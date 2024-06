Rassegna Juve – Bianconeri al centro del calciomercato

Per la Juventus sono giorni caldi, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Ecco la rassegna sui bianconeri.

Mentre la Nazionale italiana avanza nell’Europeo, la Juventus, oltre a guardare i suoi calciatori impegnati nella rassegna, cerca di costruire una squadra adatta per il nuovo corso targata Thiago Motta. Nella prima pagina di Tuttosport, c’è grande risalto all’operazione Thuram, calciatore del Nizza, che è ben avviata e potrebbe portare al trasferimento del calciatore francese. Sul giornale, infatti, si parla della volontà di Thuram, che avrebbe già informato la società della sua voglia di trasferirsi a Torino, facendo abbassare così anche il prezzo, scendendo sotto i 20 milioni di euro. Un altro colpo che si avvicina per i bianconeri, per risolvere l’atavico problema del centrocampo.