Rosucci: "La Juve deve sempre alzare il livello. Sull'infortunio..."

Martina Rosucci, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulla sfida di UWCL contro il Bayern Monaco.

Martina Rosucci, calciatrice della Juve, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Queste gare si preparano con grande determinazione e con la consapevolezza che se siamo qui oggi è perchè lo abbiamo meritato. Affronteremo una squadra molto forte come il Bayern Monaco, ma domani penseremo soltanto a noi stesse. Penso che il ranking parli chiaro, di conseguenza sono loro le favorite. Il nostro obiettivo, però, sarà uguale al loro: cercare di vincere il match per essere prime in solitaria nel nostro girone. Sono stata ferma a lungo, ma sto lavorando quotidianamente per continuare a crescere a livello di forma fisica. Mi sento bene, sono felice. La Juventus deve ambire ad alzare costantemente il suo livello”.

Sulla partita

“Il nostro obiettivo dovrà essere quello di provare a giocarcela alla pari contro tutte le squadre che affronteremo, anche contro quelle di prima fascia. In questi otto anni ho avuto la fortuna di giocare con tantissime giocatrici molto forti. Quello di quest’anno è un gruppo molto affiatato, composto da atlete di altissimo livello. Dieci anni fa ho giocato la mia prima gara in UEFA Women’s Champions League? Sicuramente ho fatto molta esperienza in questi anni, nonostante in questo percorso siano stati tre i lunghi infortuni che ho patito. Per me quello di quest’anno può essere considerato un nuovo inizio. Il calcio si vive nel presente, giorno per giorno. Il passato è importante, ma il presente ti serve per porre le basi per costruire il futuro”.