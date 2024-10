Juventus Women, tutto quello che c’è da sapere sul Bayern

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida con il Bayern Monaco.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Seconda giornata della fase a gironi per la Juventus, che dopo il Valerenga in trasferta, affronta il Bayern Monaco. BAYERN MONACO Dalla prima fascia, qualche settimana fa, è stato dunque sorteggiato il Bayern Monaco, campione di Germania in carica dopo il successo della scorsa stagione con sette punti di vantaggio sul Wolfsburg. Le tedesche hanno cominciato l’annata conquistando la supercoppa di Germania con il successo per 1-0 sul Wolfsburg. Nella scorsa Champions League il Bayern Monaco è stato eliminato nella fase a gironi”.

“Non ci sono precedenti ufficiali con la Juventus Women se non l’amichevole andata in scena in estate in Germania. IN QUESTO MOMENTO In Frauen Bundesliga il Bayern è al momento secondo, dietro l’Eintracht Francoforte con un punto di distacco, sedici a quindici. La differenza la fa una partita pareggiata dall’Eintracht e una sconfitta invece per il Bayern, arrivata proprio nell’ultimo weekend, contro il Wolfsburg. Per il resto, cinque vittorie per entrambe. In Champions, cinquina con l’Arsenal all’esordio per le tedesche: 5-2 il punteggio, con reti di Vigosdottir, Lohmann e tripletta di Harder”.