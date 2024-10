Juve, mattinata di controlli: McKennie e non solo al JMedical - JuveNews.eu

Non solo McKennie: diversi giocatori della Juve si sono recati al JMedical per alcuni controlli in vista del ritorno della Serie A

La pausa nazionali sta per finire e la Juve si prepara a pensare alla Lazio. Thiago Motta dovrà fare a meno di diversi giocatori assenti per infortunio e sarà quindi costretto a schierare in campo una formazione d’emergenza. Ma chi recupererà in vista del match e chi invece darà forfait? Per poterlo dire servirà prima fare degli accertamenti e per questo in mattinata diversi giocatori si sono presentati al JMedical. Tra questi tutti gli occhi sono puntati su McKennie, tornato in anticipo dagli impegni con gli Stati Uniti a causa di un problema fisico. C’è grande apprensione per le sue condizioni. Solo gli esami strumentali sapranno rivelare la gravità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Juve, esami e controlli al JMedical

Ma il centrocampista americano non è stato l’unico che si è recato al JMedical. Oltre a lui anche Kalulu, Thuram e Weah, che dovrebbero recuperare per la sfida contro la Lazio, ma anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez. L’argentino non sarà di certo della partita e spera di poter tornare in campo in vista del derby d’Italia contro l’Inter. Il suo rientro sarà fondamentale per i bianconeri che in questo momento sono a corto di uomini sulle fasce. Seguiranno aggiornamenti.