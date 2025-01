Juventus Women, Bragonzi ceduta in prestito al Genoa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Asia Bragonzi.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Nuova esperienza in prestito per Asia Bragonzi, rientrata lo scorso gennaio in bianconero dopo l’ottimo avvio di stagione 2023/24 alla Sampdoria e ora pronta a ripartire – sempre destinazione Genova, ma per indossare la maglia rossoblu. L’attaccante della Juventus Women classe 2001 giocherà al Genoa fino al giugno 2025, dopo aver raccolto tre presenze in questa prima fase della stagione in bianconero: un’opportunità per continuare a crescere e mettere in mostra le sue doti realizzative e non solo. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Asia!”.

Le altre notizie sulla Women

“Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 14:30, la Juventus Women affronterà in un’amichevole di prestigio le francesi dell’Olympique de Marseille. Il teatro della sfida con l’OM sarà l’Allianz Training Center di Vinovo e sarà la prima volta che il centro sportivo bianconero ospiterà un test match tra le bianconere e una squadra transalpina. Non sarà, però, la prima volta che la Juventus Women affronterà in amichevole una squadra proveniente dalla Francia. Li ricordate i precedenti?”.