Juve Women, due nuovi acquisti per Canzi: il comunicato

La Juve Women ha ufficializzato due acquisti: il comunicato sull'arrivo di Cecilia Cavallin e Martina Pizzolato

La Juve Women ha ufficializzato due acquisti. Ecco il comunicato: “È ufficiale l’acquisizione a titolo definitivo di Cecilia Cavallin e Martina Pizzolato da parte della Juventus Women. Le due giovani giocatrici, provenienti dall’H&D Chievo Women dove resteranno in prestito sino al termine della stagione 2024/2025, si legano al Club bianconero fino al 2027. Attaccante laterale classe 2004, Cecilia Cavallin, la cui esperienza in Serie B è cominciata con il Pavia prima di trasferirsi in Veneto, è stata grande protagonista in questa prima parte di annata sportiva con la squadra di Verona collezionando 11 presenze e mettendo a segno 5 reti in campionato. Sempre sull’esterno, ma in questo caso lungo la linea difensiva, la posizione in campo di Martina Pizzolato. Nata nel giugno del 2004, all’H&D Chievo Women dall’estate del 2023 dopo l’esperienza – già nella serie cadetta – con il Cittadella, è scesa in campo in 9 occasioni finora con la maglia gialloblu togliendosi anche la soddisfazione del gol. Benvenute alla Juventus!“.

Juve Women, risoluzione del contratto per Toniolo

Finisce invece l’avventura in bianconero di Toniolo: “Ilaria Toniolo non è più bianconera. Dopo la risoluzione del prestito con il Parma, è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1997 alla Juventus. Di ruolo portiere, Toniolo è arrivata nell’estate del 2023 nel nostro Club dopo l’esperienza in Serie B al Cittadella con cui ha recitato un ruolo da protagonista, accarezzando anche il sogno promozione sfumato, soltanto, nelle ultime giornate di campionato. Al termine della stagione 2023/2024, trascorsa in bianconero come terzo portiere, è arrivato il passaggio in prestito al Parma. Juventus ringrazia Ilaria e le augura buona fortuna per il futuro”.