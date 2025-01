Juve, le statistiche della partita contro il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo il vantaggio firmato da Kenan Yildiz, al termine di una bellissima azione corale, la Juventus viene prima raggiunta e poi sorpassata dal Milan che riesce a conquistare, così, la finale di Supercoppa Italiana. A Riyadh i rossoneri si impongono 1-2. Di seguito le statistiche al termine della sfida tra bianconeri e rossoneri: La Juventus conta due giocatori nati dal 2004 in avanti con almeno cinque partecipazioni attive in questa stagione tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei: Kenan Yildiz (classe 2005, con nove) e Samuel Mbangula (2004, con cinque).

Nessuna squadra ne conta di più: due anche per Real Betis, Monaco e Manchester City. Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha perso la prima partita dell’anno solare per la prima volta dal 6 gennaio 2013 (1-2 interno contro la Sampdoria in Serie A). Kenan Yildiz (19 anni e 244 giorni) è il secondo più giovane marcatore in Supercoppa Italiana dopo Mario Balotelli, in rete a 18 anni e 12 giorni in Inter-Roma del 24 agosto 2008; il turco, classe 2005, è anche il primo calciatore nato a partire dagli anni 2000 ad avere trovato almeno un gol nella competizione. A partire dalla stagione 2007/2008, da quando Opta raccoglie il dato sugli assist in Supercoppa Italiana, Samuel Mbangula (20 anni e 353 giorni) è il terzo calciatore più giovane con almeno un passaggio vincente nella competizione”.

Le altre statistiche

“È la prima volta che il Milan vince contro la Juventus una gara disputata in campo neutro, considerando tutte le competizioni, al termine dei novanta minuti regolamentari (4N, 3P). Primo successo per il Milan contro la Juventus in Supercoppa Italiana: in precedenza, una vittoria bianconera e due pareggi – tramutati, poi, in un successo a testa dopo la lotteria dei calci di rigore –.

Il Milan tornerà a disputare una finale di Supercoppa Italiana per la prima volta dall’edizione del 2022, giocata contro l’Inter il 18 gennaio 2023. Il Milan ha ottenuto otto vittorie e un pareggio nelle ultime nove prime partite di un singolo anno solare, considerando tutte le competizioni. Sergio Conceicao torna, da allenatore, nel calcio italiano a distanza di 7663 giorni dall’ultima volta, da calciatore con la maglia della Lazio in Serie A in quel caso (11 gennaio 2004 contro il Brescia). Christian Pulisic è il secondo calciatore nato negli Stati Uniti in rete in Supercoppa Italiana dopo Weston McKennie; il suo è il primo calcio di rigore realizzato dal Milan nella competizione da Andrea Pirlo, il 3 agosto 2003, proprio contro la Juve”.