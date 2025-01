Juventus Women, le precedenti amichevoli con squadre francesi

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle amichevoli con le squadre francesi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 14:30, la Juventus Women affronterà in un’amichevole di prestigio le francesi dell’Olympique de Marseille. Il teatro della sfida con l’OM sarà l’Allianz Training Center di Vinovo e sarà la prima volta che il centro sportivo bianconero ospiterà un test match tra le bianconere e una squadra transalpina. Non sarà, però, la prima volta che la Juventus Women affronterà in amichevole una squadra proveniente dalla Francia.

Li ricordate i precedenti? JUVENTUS WOMEN | I PRECEDENTI IN AMICHEVOLE CON SQUADRE FRANCESI 18 agosto 2019: il primo incontro in assoluto Il primo confronto tra la Juventus Women e una squadra francese risale all’estate del 2019 e, nello specifico, non riguarda un’amichevole, ma una competizione amichevole – la “Spielplan Women’s Cup” – andata in scena in Svizzera, a Zurigo. Le bianconere, dopo avere superato con un netto 0-4 le padrone di casa dello Zurigo, si arrendono al PSG, in finale, con lo stesso punteggio.

13 agosto 2020: successo con il Montpellier Quasi un anno dopo, la Juventus torna ad affrontare una squadra francese in un torneo estivo in vista delle prime gare ufficiali della stagione 2020/2021. Ancora una volta, come nella passata annata, si tratta di un torneo amichevole a più squadre: il “Trophée Veolia Féminin”. Le squadre partecipanti sono il Montpellier e l’Olympique Lyonnais e si gioca nella splendida cornice dello stadio dell’OL”.

Le altre partite

“La prima sfida vede le bianconere affrontare il Montpellier e imporsi con il punteggio di 2-1 grazie alle marcature di Gama e Staskova. 15 agosto 2020: il primo confronto con l’OL Due giorni dopo il successo contro il Montpellier, le bianconere giocano la finale del “Trophée Veolia Féminin” con l’Olympique Lyonnais. L’avversaria della Juventus, fresca vincitrice del campionato francese e della UEFA Women’s Champions League, si impone 3-0, ma le nostre ragazze tornano in Italia arricchite da questa bellissima esperienza.

4 agosto 2021: ancora il Montpellier, ancora una vittoria A distanza di un anno, circa, Montpellier e Juventus tornano ad affrontarsi in amichevole. Questa volta la gara è secca, non c’è in palio un posto per la finale di un torneo – seppur quella dell’annata precedente fosse la finale di un torneo amichevole –. Come in occasione della gara disputata nella scorsa stagione, anche in questo caso non cambia il risultato con le bianconere a segno due volte e le transalpine soltanto una. A cambiare, però, sono l’impianto – la gara si gioca al “Bernard Gasset” di Montpellier – e le marcatrici. Ad andare in rete, infatti, in questa occasione è la sola Girelli, autrice di una doppietta che incanala la sfida nella direzione desiderata dalla Juventus.

7 settembre 2024: tanti gol con l’Olympique Lyonnais L’ultimo confronto amichevole tra la Juventus e una squadra francese avviene all’inizio di settembre del 2024, sabato 7 più nel dettaglio. Protagonista di questo testa a testa è ancora una volta l’OL che, nuovamente tra le mura amiche – in un altro impianto, però, rispetto a quello del 2020 –, ospita le bianconere in un confronto di altissimo livello. Ad avere la meglio è la squadra transalpina – che si impone 4-2 –, ma per le nostre ragazze questa gara, come quella con il Bayern Monaco di qualche settimana prima, è estremamente formativa per il loro percorso di crescita. Una crescita costante che le ha portate, a fine 2024, in testa alla classifica e imbattute in campionato dopo 13 gare giocate. Per la cronaca, a segnare in quella amichevole in terra francese sono state Krumbiegel e Girelli”.