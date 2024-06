Juve Women, l’U15 è campione d’Italia: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria dello Scudetto dell'U15.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Il sogno è diventato realtà, al termine di una prestazione coraggiosa e di grande qualità e quantità. La Juventus Under 15 Femminile di Luca Vood è campione d’Italia di categoria grazie al successo per 1-0 sulle pari età della Roma nella finale Scudetto andata in scena allo “Stadio della Vittoria” di Tolentino (in provincia di Macerata). Un trionfo ampiamente meritato quello delle bianconere che sono state pressoché perfette in tutte e tre le frazioni, creando tanto in fase offensiva e concedendo davvero poche opportunità degne di nota alla formazione giallorossa. Una vittoria arrivata grazie alla firma con il mancino di Grigolo in avvio di secondo parziale, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Oliva che era stata grande protagonista nella prima frazione senza, però, riuscire a trovare la rete. Pochi anche i pericoli che la Juventus ha dovuto affrontare nel terzo e ultimo tempo della sfida, con la Roma riversata in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma allo stesso tempo, però, poco concreta. Al triplice fischio a esultare è la Juventus che torna a vincere il titolo dopo quello ottenuto nella stagione 2021/2022 contro il Napoli”.