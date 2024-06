Juve Women U15, Vood: “Il futuro bianconero è roseo”

Luca Vood, allenatore della Juventus Women Under 15, ha parlato a seguito del successo della squadra vincitrice del campionato italiano

Attraverso il sito ufficiale del club, Luca Vood, allenatore della Juventus Women Under 15, ha espresso tutta la sua gioia per la conquista del titolo di Campioni d’Italia. Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo una gara dove gli episodi avrebbero fatto la differenza e così è stato. Si sono viste due squadre che si sono equivalse. Questa vittoria è ancora più bella perché è stata la prima partita giocata a gruppo pieno, a differenza delle due volte precedenti”.

Vodd: “Ora difenderemo il titolo”

Il tecnico ha proseguito: “Ricordo che il nostro gruppo è praticamente per metà sotto leva e, infatti, una parte della nostra rosa odierna era composta da giocatrici nate nel 2009 e una parte da atlete nate nel 2010. Questo significa che, sicuramente, il futuro sarà roseo per loro. Siamo molto soddisfatti e soprattutto molto felici per queste ragazze. Ora è il momento dei festeggiamenti, poi si andrà in vacanza e la prossima stagione scenderemo in campo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato oggi”.