Hernanes, la performance canora è un disastro. Sui social: “Canti come giochi”

Hernanes e la chitarra… rimandato a settembre!

TORINO – Performance canora da dimenticare per Hernanes. Sul suo profilo ufficiale Instagram, il giocatore della Juventus pubblica un video dove s’improvvisa cantante: sulle note di “Oceans” degli Hillsong United dà ‘spettacolo’! Piovono commenti, alcuni davvero impietosi: “Canti come giochi”. Tra risate e commenti ingenerosi, il profeta Hernanes non si scompone, sebbene il risultato sia davvero da dimenticare…

COMMENTI SOCIAL

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BKSypAoAMIt/”]

I commenti sono impietosi: “ Canti come giochi”, scrive un tifoso. Qualcun altro invece gli consiglia di lasciar stare: “Gioca a calcio che è meglio”. “Meglio da cantante che da calciatore… e ho detto tutto”, ironizza velenoso un tifoso. “Smetti di giocare e inizia a cantare, ci farai un favore”, sentenzia un altro follower.