Black Lives Matter, l’Italia non si inginocchierà contro l’Austria

Il punto sulla situazione

Vigilia di Italia-Austria, match valevole per gli ottavi di finale di Euro2020 che andrà in scena nel maestoso impianto inglese di Wembley. Fiducia attorno agli azzurri che, dopo aver stravinto il girone A centrando tre successi in tre partite, senza tra l'altro subire una rete, affrontano un avversario sulla carta abbordabile. A tenere banco, però, è la questione legata al "Black Lives Matter", il gesto di solidarietà contro le discriminazioni sulla razza. Dopo che, in occasione della gara con il Galles si sono inginocchiati i soli Toloi, Pessina, Emerson Palmieri, Bernardeschi e Belotti, il gruppo al completo ha deciso di rimanere in piedi domani prima del fischio d'inizio dell'arbitro. A riportarlo è Sportmediaset, che spiega che Leonardo Bonucci , in conferenza stampa, spiegherà i motivi di questa scelta.

Rimanendo in tema Europeo, Alvaro Morataha rilasciato importanti dichiarazioni in mattinata nell'intervista concessa ai microfoni di Radio Cope. Il numero 9 della Juventus ha svelato anche alcuni retroscena shock in seguito alla gara vinta dalla Spagna contro la Polonia, in cui il centravanti non ha offerto sicuramente una prestazione all'altezza delle aspettative: "Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Forse qualche anno fa, sarei stato ‘incasinato', ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto. Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato un goal, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i tuoi figli muoiano. Ogni volta che entro in una stanza, sposto il telefono altrove. Ma lo dicono comunque a mia moglie, o ai miei bambini".