Il figlio di Pirlo sta con Morata: “Ti sono vicino come tu hai fatto con me”

Il figlio dell'ex allenatore bianconero ha postato una storia sui social

Siamo alla vigilia di quella che sarà la prima gara degli ottavi di questo Europeo, con l'Italia di Roberto Mancini che dovrà vedersela contro l'Austria in quel di Wembley. Nella giornata di ieri però, c'è da registrare un episodio increscioso e che si sta ripetendo frequentemente da qualche mese a questa parte. Stiamo parlando degli insulti di morte recapitati ad Alvaro Morata e ai suoi figli tramite i social. Il tutto per non essere riuscito a segnare nel 5-0 della Spagna contro la Slovacchia, dove il bianconero ha sbagliato un calcio di rigore.

Tantissimi però, sono stati anche i messaggi di incoraggiamento e di conforto all'indirizzo de El Canterano e tra questi, non poteva mancare quello di Nicolò Pirlo, anche lui vittima della stessa sorte qualche settimana fa. Il figlio dell'ex allenatore bianconero infatti, ha postato una storia sul suo account Instagram, in cui ha scritto le seguenti parole: "Come tu lo hai fatto con me io lo faccio con te. Ti sono vicino e lo sai... Hai una famiglia splendida vai avanti. Te quieto Hermano".