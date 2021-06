Bonucci: “Entusiasti dopo la vittoria all’esordio. La Svizzera merita rispetto”

Le parole del difensore della Juventus

Rimanendo nel tema Nazionali, Alvaro Morata ha così parlato ai microfoni di As dopo la deludente prestazione di ieri contro la Svezia: "Non sono stato fortunato sotto porta, ma lo sarò più avanti. I fischi non vanno bene, credo che chiunque sia in campo vorrebbe essere sostenuto e applaudito. Insultare tramite un telefono o un computer è molto semplice. Cinque o sei anni fa mi sarei arrabbiato, ma ora non mi interessa perché quello che mi è successo l'altro giorno l'ho già vissuto in uno stadio qui in Spagna e so già da dove viene e devi accettarlo. Mi sento abbastanza rispettato dai tifosi in Spagna, in tutti i campi dove andiamo. È un peccato che il nostro lavoro per pochi centimetri ti porti da un gol segnato a mangiare tutta la merda della Spagna".