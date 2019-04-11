ESCLUSIVA - Pastore: "Brugge o Galatasaray? Ecco chi sarebbe meglio per la Juve" redazionejuvenews redazionejuvenews 30 gennaio - 10:24 30 gennaio

Il giornalista è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato del recente momento che stanno vivendo i bianconeri