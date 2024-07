Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Inizia una nuova settimana di lavoro, che culminerà con il trasferimento in Germania di sabato per il il training camp all’Adidas HQ di Herzogenaurach, al centro sportivo della Continassa. I bianconeri si sono ritrovati al JTC questa mattina agli ordini di mister Thiago Motta per una seduta cominciata con una fase di riscaldamento che è successivamente proseguita con un lavoro di forza, di possesso palla e di rifinitura. Non solo lavoro mattutino però, perché i giocatori si ritroveranno nuovamente nel pomeriggio per una sessione di allenamento in palestra. E domani si prosegue: fissata una nuova doppia seduta d’allenamento”.