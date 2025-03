Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il report dell’allenamento, con i Nazionali che torneranno i prossimi giorni, per preparare la gara contro il Genoa, match fondamentale per la Vecchia Signora, sia perché sarà la prima partita di Tudor, sia perché la Juve ha bisogno di punti per riagguantare il quarto posto, obiettivo principale di Madama: “La settimana della Juventus è iniziata con il primo giorno di Igor Tudor come allenatore della Prima Squadra maschile. All’orizzonte c’è la sfida all’Allianz Stadium contro il Genoa in programma sabato 29 marzo 2025 alle ore 18:00 in occasione della trentesima giornata di Serie A”.

Sull’allenamento

“Il gruppo – ancora privo dei Nazionali – è sceso in campo nel pomeriggio odierno al Training Center e dopo un’iniziale fase di riscaldamento e torello si è concentrato su esercizi tattici finalizzati allo sviluppo del gioco, prima di concludere la sessione con una partitella. Per domani l’appuntamento è fissato al pomeriggio”. Intanto ecco le parole di Blanchard<<<