Calciomercato, Berardi alla Juve? Carnevali: “Nulla di concreto”

La Juve è tornata sulle tracce di Berardi: le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali

Come ogni sessione di mercato che si rispetti, anche questa estate il nome di Domenico Berardi è stato accostato alla Juve. L’attaccante italiano, ora retrocesso in Serie B, potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per i bianconeri, utile sia come esterno d’attacco che come falso nove e vice Vlahovic.

Calciomercato Juve, le parole di Carnevali su Berardi

Intervenuto nel corso di Pressing, in onda su Rai 2, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha detto: “Berardi è il nostro giocatore più importante, la cosa più bella è che sta recuperando in tempi più brevi di quelli previsti. Noi lo aspettiamo, non c’è nulla di concreto perché il recupero è la cosa più importante. Vogliamo tenere i giocatori più forti per tornare subito in Serie A”.