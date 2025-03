Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della seduta di allenamento.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sul report dell’allenamento: “Dopo un giorno di riposo concesso da Mister Tudor ai bianconeri, a seguito della vittoria di sabato scorso con il Genoa, questa mattina, 31 marzo, la Juve si è ritrovata alla Continassa. Si inizia a lavorare a ranghi compatti, e come ha detto lo stesso Mister nel post partita con i genoani, sarà la sua prima settimana di lavoro con il gruppo interamente a disposizione, essendo la scorsa stata caratterizzata anche dai rientri dei vari Nazionali”.

Sulla partita con la Roma

"Alle viste una trasferta importante: a Roma, domenica 6 alle 20.45, contro i giallorossi, che sono in un ottimo periodo di forma. Per il primo allenamento della settimana, il menu ha previsto scarico per i protagonisti di della sfida con i rossoblù, e invece una serie di partitelle insieme ai ragazzi della Next Gen per il resto del gruppo, che tornerà in campo domattina".