Juve, emergenza in difesa: scelte obbligate per Tudor. Le ultime sugli infortunati

La Juve sarà costretta a fare i conti con una seria emergenza in difesa in questo finale di stagione: le ultime novità

“Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone“. Con questo comunicato la Juve ha confermato l’infortunio di Gatti, che lo terrà lontano dal terreno di gioco per circa un mese. Per Tudor si tratta di una pessima notizia visto che le alternative in difesa diventano così veramente poche, praticamente obbligate. Gli unici difensori centrali di ruolo saranno Kalulu, Veiga e Kelly, costretti a fare gli straordinari da qui al termine della stagione. Le alternative? Qualche giovane della Next Gen o al massimo si dovrà adattare qualcuno. Locatelli in passato ha già giocato al centro della difesa, mentre McKennie e Savona per duttilità potrebbero essere provati come braccetti.

Juve, le condizioni degli altri infortunati

Se per Gatti arrivano brutte notizie, migliorano invece le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz. I due anche ieri si sono allenati a parte ma come riportato da La Gazzetta dello Sport c’è ottimismo nel vederli tra i convocati per la sfida contro la Roma del prossimo fine settimana. Nel frattempo arriva una notizia da brividi: Conte-Juve dicono che… <<<