Juve, ottimismo per Cambiaso e Douglas Luiz: le ultime verso la Roma

Come stanno Cambiaso e Douglas Luiz? Le ultime novità sulle condizioni dei due bianconeri in vista di Roma-Juve

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa la Juve di Tudor si prepara a scendere in campo contro la Roma, big match in programma domenica alle 20:45. A otto giornate dal termine della stagione vincere sarà importantissimo per i bianconeri, che sono chiamati a raggiungere la quarta posizione in classifica che al momento è occupata dal Bologna e dista soltanto un punto. Conquistare la qualificazione alla prossima Champions League è infatti un obiettivo fondamentale, importantissimo sia dal punto di vista sportivo che economico. Per questo contro la Roma l’allenatore bianconero vorrà contare su tutti i suoi uomini migliori: andiamo alla scoperta delle ultime novità sugli infortunati.

Juve, le ultime novità sulle condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport migliorano le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz. Il terzino italiano ieri si è allenato parzialmente in gruppo mentre il centrocampista brasiliano è rimasto ancora a parte. Per entrambi però c’è ottimismo: con buona probabilità verranno convocati per la sfida contro la Roma. I prossimi allenamenti saranno decisivi ma Cambiaso e Douglas Luiz potrebbero finalmente tornare a disposizione della Vecchia Signora. Nel frattempo arriva una notizia di calciomercato: Pedullà sgancia la bomba <<<