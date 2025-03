Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’allenamento odierno in vista della partita con il Genoa. Ecco il report: “Vigilia di Serie A in campo per la Juventus che nel pomeriggio di oggi – venerdì 28 marzo 2025 – ha ultimato la preparazione in vista della sfida contro il Genoa. Quella contro i liguri sarà la prima partita per Igor Tudor da allenatore della Prima Squadra Maschile”.

Sull’allenamento

“Venendo al lavoro odierno svolto al Training Center, la seduta è stata dedicata alla tattica e a situazioni di gioco su palla inattiva in vista della gara contro il Genoa. Domani, come detto, i bianconeri ospiteranno la formazione allenata da Patrick Vieira all’Allianz Stadium in occasione della trentesima giornata di campionato. Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00”. Intanto ecco le parole di Rubinho<<<