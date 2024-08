Juve, il report dell’allenamento: la nota dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Altra mattinata in campo per i bianconeri: la Juve prosegue la preparazione, a meno due dalla seconda amichevole, quella contro il Brest di sabato sera. Oggi il gruppo, dopo il riscaldamento, ha svolto lavoro in gruppi su difesa e attacco e poi sullo sviluppo della manovra in zona offensiva, in situazioni di undici contro undici. Domani in programma allenamento ancora al mattino”. Per i bianconeri è giorno di vigilia, visto che domani sera ci sarà la partita contro il Brest, la seconda delle tre amichevole del ritiro estivo della Vecchia Signora.