Calciomercato Juve | Formazione da urlo per il 2025: in attacco…

JUVENTUS, LE ULTIME DI CALCIOMERCATO – Giuntoli è al lavoro per costruire una formazione che possa davvero far sognare i tifosi bianconeri. In questo senso possiamo dire che la volontà del club Juventino è quella di provare a rendere più forte la rosa in generale ma allo stesso tempo, oggi, ci concentreremo su quella che potrebbe essere la formazione dei sogni. Capace di far tornare subito al vertice la “Vecchia Signora” sia per quel che concerne la Serie A, sia per quel che riguarda l’Europa. Come potrebbe essere costruita? Come potrebbe scendere in campo?

La Juventus nel 2025: tanti nomi da paura

Giuntoli – come detto – è al lavoro. In questo senso non abbiamo dubbi rispetto al fatto che la volontà di costruire una grande squadra ci sia tutta. E anche a livello societario, l’aria che tira è esattamente questa. Ecco il motivo e la ragione per cui proveremo a capire chi ci sarà in campo, partendo da un presupposto chiaro: la Juventus sarà forte. Molto forte. E nei sogni di Giuntoli, l’undici titolare, dovrebbe essere questo: scorri tutte le immagini partendo dalla prima e utilizzando le frecce in alto <<<