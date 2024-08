Thuram: “Ho sempre desiderato la Juve. Su mio papà…”

Kephrem Thuram, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, nella conferenza di presentazione.

Kephrem Thuram, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: “La prima settimana è passato molto bene. Lavoro bene con il gruppo e con il mister. Qua va tutto molto bene. Ovviamente mio papà mi ha detto che è la squadra più grande d’itala e del mondo per lui. Essere qui è un sogno. Ho sempre desiderato di giocare alla Juve da quando ero piccolo. Ero piccolo quando la Juve ha vinto gli scudetti e non mi ricordo tanto. Spero di vincere tanti scudetti con questo club. Mio papà sarà felice per me come per mio fratello. Noi ai suoi occhi siamo uguali. Se ha pesato nella scelta Thiago Motta? Sicuramente ha avuto molto importanza. Pogba? Non ho mai parlato a Pogba. È amico di mio fratello ed ero un suo fan anche dei suoi cambi di capelli. Il mister mi parla tutti i giorni e mi ha dato anche dei consigli che non posso svelare. Si vede che è stato un giocatore molto intelligente. Se la Juve è stata nel mio destino? Si sono d’accordo, anch’io penso di aver avuto la Juve nel mio destino. Sia Vieira che Henry mi hanno dato tanti consigli e mi hanno parlato della Juventus. Sono stati molto contenti per me e sono riconoscente di questo”.