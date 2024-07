Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato della Vecchia Signora, che da qualche giorno si allena in Germania per continuare il ritiro estivo prestagione: “Continua anche oggi la preparazione della Juventus, che in Germania prosegue il Training Camp e comincia a mettere nel mirino il primo appuntamento in campo della stagione, venerdì alle 17 a Norimberga contro la squadra di casa. Oggi per il gruppo doppio allenamento: al mattino in campo, con un menu composto da riscaldamento e lavoro tattico sullo sviluppo della manovra. Nel pomeriggio, invece, focus sulla forza, in palestra. Domani allenamento previsto al mattino”.