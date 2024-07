L'ultima idea di Beppe Marotta è prendere Chiesa a parametro zero tra un anno: per la Juve sarebbe una grande beffa

Beppe Marotta è il mago dei parametri zero, lo era alla Juve e lo è anche ora che è all’Inter. L’ultima idea del dirigente nerazzurro è quella di rubare Chiesa ai bianconeri, opzione che farebbe infuriare i tifosi della Vecchia Signora.

Mercato Juve, Chiesa via a parametro zero?

Da ormai un anno la Juve è in trattativa con Chiesa per il rinnovo di contratto ma le due parti non sembrano riuscire a trovare un accordo. Thiago Motta ha specificato come per lui non ci sia posto in squadra e per questo la dirigenza bianconera l’ha messo in vendita per circa 20 milioni di euro. In Italia la Roma ci ha pensato ma preferisce Soulè mentre all’estero l’attaccante è nei pensieri di Manchester United e Newcastle. Nei fatti, però, nessuno ha ancora fatto un’offerta ufficiale. Ecco quindi che l’Inter ci pensa, ma solo tra un anno a parametro zero. Per la Vecchia Signora sarebbe una beffa.