Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento odierno, in vista della prossima partita contro il Torino, derby previsto per sabato: “La Juve riprende ad allenarsi alla Continassa: i bianconeri sono attesi dall’impegno di campionato, sabato alle 18, contro il Torino all’Olimpico. In vista del Derby, questo il menu odierno: riscaldamento, lavoro dedicato al possesso della palla, esercitazioni a tema e per concludere una fase atletica. Domani di nuovo in campo, al mattino”.

“Torino e Juventus si affronteranno l’11 gennaio nel Derby della Mole, match valido per la 20ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di sabato allo stadio Olimpico Grande Torino con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 18:00. SERIE A | TORINO-JUVENTUS, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC”.