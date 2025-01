Mercato Juve, dalla difesa all’attacco: il punto di Di Marzio

Dai tre nomi per l'attacco fino ai quattro possibili rinforzi per la difesa: tutte le principali novità sul mercato della Juve

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha analizzato il mercato della Juve. Sulla situazione degli attaccanti ha detto: “La Juve prenderà sicuramente un attaccante perché Milik continua ad avere dei contrattempi fisici. I nomi sono Zirkzee, anche se nelle ultime ore non arrivano segnali confortanti dal Manchester United. C’è Kolo Muani, si sta aspettando una risposta del giocatore. Il nuovo nome è quello di Fullkrug, un giocatore che fa reparto e che non è riuscito a incidere in Premier”.

Mercato Juve, le novità sulla difesa

Ma ai bianconeri servirà anche un difensore centrale, magari due. Motta ha dovuto fare i conti con i gravi infortuni di Bremer e Cabal e potrebbe anche dire addio a Danilo. A proposito Di Marzio ha detto: “La Juve non vuole andare su giocatori di cui non è convinta ma vuole aspettare le sue priorità ovvero Antonio Silva, Hancko che la Juve lo prenderà probabilmente a giugno ma vuole anticipare a gennaio, Danso del Lens anche se non c’è l’apertura del club per un prestito e Araujo che bisogna capire il futuro al Barcellona. Tomori lo cancelliamo dalla lista perché è rinato con Conceicao. Uno se non due difensori perché Danilo è destinato al Napoli”.