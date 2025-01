Marchetti: “La Juve cerca un attaccante e un difensore”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sul calciomercato della Vecchia Signora: “Giuntoli sta seguendo due tipi di profili diversi riguardo attacco e difesa. Guardando i giocatori che sta trattando, appare chiaro che in attacco non cerca il colpo futuribile, che possa legarsi a lungo ai bianconeri, ma piuttosto un rincalzo da prendere in prestito ed eventualmente valutare in estate. Per la difesa invece il discorso è opposto, in questo caso la società è pronta ad acquistare e in questo senso si cercano profili che possano restare a lungo, quindi anche elementi di prospettiva oltre che di qualità”.

“È chiaro che l’obiettivo prefissato dalla società è la qualificazione in Champions, se Motta dovesse fallirla credo che una riflessione verrebbe fatta ma comunque bisognerà capire il perché del fallimento. Parleremo di una Juve rimasta fuori per un solo punto oppure perchè staccata dalle rivali? Hanno inciso più gli infortuni o gli errori del tecnico? Ecco, la società sicuramente non sarebbe felice di una mancata qualificazione, ma allo stesso tempo, se dovesse andare così, analizzerà attentamente tutte le variabili che possono aver portato ad un determinato risultato”.