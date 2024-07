Giuntoli: “Rabiot non rinnoverà il contratto. Lo ringraziamo”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'addio di Adrien Rabiot.

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua nella conferenza di presentazione di Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Grazie a Motta e lo ringrazio per aver accettato la sfida. Volevo precisare su fuori rosa e varie: tuti i giocatori fanno parte della Juventus. Le considerazioni le faremo a fine mercato, ci saranno ancora sviluppi. Vorremmo puntellare ancora la squadra con un giocatore per reparto. Volevo ringraziare Rabiot, gli è scaduto il contratto. Lo salutiamo e gli auguriamo tutto il bene per il futuro”. Anche Scanavino ha parlato: “Oggi è la giornata in cui diamo il benvenuto a Thiago Motta, giovane, ambizioso e determinato. Ci aiuterà il nostro percorso di crescita. La prossima stagione sarà entusiasmante, con 5 competizioni da giocare e molte partite da giocare. Una stagione in cui vogliamo essere competitivi al massimo, senza limiti. In campionato l’obiettivo minimo è quello di di centrare la Champions League. Tutta la parte sportiva maschile è guidata da Giuntoli al quale rispondo Pompilio, Stefanelli, Claudio Chiellini per la Next Gen, Massimiliano Scaglia resp, Under 20 e Pessotto coordinatore tecnico settore giovanile. Sbravati sarà responsabile anche del settore giovanile e academy. La Juventus Women sarà guidata da Braghin e Carola Coppo per l’academy”.