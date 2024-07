Juve, Cabal-Day: il difensore è arrivato al JMedical | LIVE

Juan Cabal si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juve: giornata di visite mediche e firme per l'ultimo acquisto bianconero

09:30 – Il nuovo acquisto bianconero è arrivato al JMedical: ora le visite.

08:55 – Juan Cabal è atterrato a Torino: il difensore colombiano ora andrà al JMedical.

Juve, fatta per Cabal: giornata di visite mediche e firme

Prima lo scatto Inter, poi il controsorpasso Juve: la trattativa per Cabal è stata degna di una gara di F1. Alla fine ad avere la meglio sono stati i bianconeri, che si sono assicurati il cartellino del difensore del Verona per 10/12 milioni di euro più una giovane contropartita. Il classe 2001 arriverà oggi, giovedì 18 luglio, a Torino per svolgere le visite mediche e fare le firme sui contratti, poi si unirà alla squadra di Thiago Motta. Manca solo l’ufficialità.