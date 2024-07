Calciomercato Juve, Giuntoli torna su Gudmundsson: sfida all’Inter

La Juve è tornata a pensare a Gudmundsson: Giuntoli ha in mente una proposta molto particolare per il Genoa

La Juve è alla ricerca di esterni d’attacco e viste le difficoltà nel convincere Adeyemi e Sancho, i bianconeri sono tornati a pensare ad Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è stato tra i grandi protagonisti del Genoa nella passata stagione ma ora potrebbe lasciare i rossoblù. Occhio però all’Inter, da tempo sulle tracce del giocatore.

Calciomercato Juve, la formula per Gudmundsson

16 gol e 5 assist in 37 presenze: i numeri di Gudmundsson della passata stagione hanno convinto tutti. Per questo la Juve è pronta a fare un sacrificio per lui tanto che Giuntoli sta preparando un’offerta molto particolare per lui. L’idea della Vecchia Signora è quella di un prestito molto oneroso da circa 10 milioni di euro con 15 milioni di euro di riscatto. Ora bisognerà soltanto capire se il Genoa accetterà o meno una proposta di questo tipo.