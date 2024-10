Zirkzee alla Juventus: annuncio clamoroso! / Calciomercato

Il calciomercato della Juve tra Bremer e Zirkzee

La Juventus dovrà fare un colpo in difesa e su questo davvero non ci piove. Bremer è un’assenza troppo pesante per essere ignorata e per questa ragione da giorni si sta lavorando per individuare quello che potrebbe e dovrebbe essere il colpo più giusto per andare a sostituirlo. Allo stesso tempo e allo stesso modo bisogna affermare, però, come le volontà da parte della dirigenza Juventina siano indirizzate anche verso altri ruoli e altri nomi. Nello specifico in questi giorni stanno circolando diverse indiscrezioni rispetto a quello che potrebbe succedere sul fronte legato all’attacco dove il solo Vlahovic non potrà sicuramente reggere per tutta la stagione e con Milik che – sinceramente – non ci pare il sostituto all’altezza per questa Juve. Da qui, nasce il nome che porta a Zirkzee su cui in queste ore stanno arrivando delle indiscrezioni bollenti da Manchester: andiamo a leggerle insieme <<<