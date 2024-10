Manfredi: “La Juventus risentirà della perdita di Bremer”

Gigi Maifredi ha parlato del difensore della Juventus, Gleison Bremer: per l'ex allenatore, la perdita avrà delle ripercussioni in squadra

Intervistato per Tmw, Gigi Maifredi ha parlato dei problemi in casa Juventus a partire dalla perdita di Gleison Bremer per infortunio. Ecco le sue parole: “Sarà un problema serio. Lo è sempre quando succedono queste cose perché, anche se ne prendi un altro, non sarà mai uguale a lui. Si stava facendo ammirare per le sue prestazioni, era migliorato nella creazione dell’azione. La Juventus è una società talmente potente che si starà guardando in giro per prendere un sostituto, ho sentito parlare di Skriniar: sarebbe una buona cosa, conosce già il campionato. Non dimentichiamo anche Danilo, ha fatto un sacco di partite da centrale, non si farà trovare impreparato. In ogni caso ne servirà un altro”.

Maifredi: “La Juve doveva tenere Kean”

L’ex allenatore ha proseguito: “L’errore più grande che hanno fatto nella campagna acquisti, che è stata buona e sarebbe stata ottima con l’alternativa al serbo. Milik si è infortunato e manca un calciatore in quel ruolo. Kean era sicuramente da tenere. Lui è un giocatore da Juventus, fa gol, è nel giro della Nazionale. Non sfigurava, bisognava dargli un po’ di entusiasmo perché quando uno non gioca devi tenerlo moralmente allenato”.