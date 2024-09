Szczesny: "Io al Barcellona? Auguro il meglio a Ter-Stegen..."

Wojciech Szczesny, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sul Barcellona, parlando anche dell'infortunio di Ter-Stegen.

di Mattia Cinelli

Wojciech Szczesny, ex calciatore della Juventus, ritiratosi qualche settimana fa, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo, parlando anche di un suo possibile rientro nel mondo del calcio. Ecco le parole del portiere polacco sul grave infortunio di Ter-Stegen, che ha praticamente messo fine alla stagione del tedesco: “Spero solo che Marc si riprenda presto, è un buon amico e un grande portiere e gli auguro il meglio. Questa è l’unica cosa su cui posso commentare”. A causa dello stop dell’ex Borussia M’Gladbach, proprio Szczesny è finito nel mirino del Barcellona, che potrebbe contattarlo nelle prossime ore, per diventare il portiere titolare in questa stagione.

Le parole del tecnico del Barcellona

“Acquisto in porta dal mercato degli svincolati? Prima di tutto devo dire che Iñaki sta facendo molto bene, sia nel ritiro che in allenamento. È sempre molto difficile per un portiere come lui farsi trovare pronto. Abbiamo fiducia in lui, poi vedremo cosa fare in futuro. Abbiamo giocatori molto giovani e dobbiamo prenderci cura della rosa. Non sentiamo pressioni, ci troviamo a nostro agio con Iñaki. Serve un portiere esperto? Vedremo come evolveranno le cose, ne discuteremo con la squadra e prima di tutto con Deco. Vedremo quale decisione prenderemo”.