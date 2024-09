Ex Juve, il Barcellona pensa a Szczesny per sostituire ter Stegen

Il Barcellona potrebbe convincere Szczesny ha sostituire ter Stegen: il portiere polacco aveva scelto il ritiro dopo l'addio alla Juventus

Un nuovo colpo di scena potrebbe riguardare la carriera sportiva di Wojciech Szczesny, la stessa volutamente interrotta dal portiere dopo l’addio alla Juventus. Infatti, mentre all’Allianz Stadium andava in scena, prima del calcio d’inizio di Juventus-Napoli, il tributo d’onore all’estremo difensore polacco, in terra iberica Marc-Andres ter Stegen concludeva anzitempo la sua stagione a causa di un grave infortunio. Lo stesso che ora lascerebbe uno slot vacante, necessariamente da sostituire per i blaugrana, trai i pali della prestigiosa squadra spagnola. Proprio dalla Spagna, rimbalzerebbe l’idea lanciata da El Chiringuito Tv di un idea concreta per convincere Szczesny a far dietrofront sulla decisione di ritirarsi.

Infortunio ter Stegen: la lista dei possibili sostituti

Quella di Szczesny al Barcellona risulterebbe ad ora solo un ipotesi spendibile per sostituire l’infortunato ter Stegen. Non l’unica, comprensibilmente, per la società blaugrana. Infatti, il portiere polacco, il quale avrebbe recentemente dichiarato quanto questi faccia fatica ancora a ritenersi un ex atleta, per il momento non avrebbe neppure aperto esplicitamente a un ritorno in campo. Ecco perchè, oltre a lui, sarebbero quattro i nomi più credibili e concreti accostati al club blaugrana. Oltre l’ex Juventus, ci sarebbero Keylor Navas, Jordi Masip, Badia e Loris Karius. Al momento, il nome che troverebbe più conferme, come riportato da Il Mundo Deportivo, sarebbe quello dell’ex portiere del Real Madrid. Infine, l’ultima idea affascinante porterebbe a Claudio Bravo, anch’egli ritiratosi all’età di 41 anni.