Calciomercato Juventus / C’è la telefonata della svolta: assalto immediato

Le 8 vittorie consecutive in campionato sembrano essere state spazzate via dalla sonora sconfitta subita contro il Napoli. I tifosi della Juventus sono tornati a chiedere la testa di Allegri. L'ombra di Conte e di Zidane aleggiano sul tecnico livornese. E' indubbio che la Juve abbia bisogno di migliorie nella rosa, ecco perché la dirigenza piemontese si starebbe attivando per regalare dei rinforzi ad Allegri già nella sessione invernale. A fine stagione si paventa una rivoluzione vera e propria, che vedrà la squadra smantellata per quasi la metà dei suoi interpreti. I vertici societari vogliono adottare un nuovo registro. Giocatori forti, non per forza a parametro zero e che non abbiamo ingaggi esorbitanti. In ottica gennaio potrebbe essere arrivata una svolta molto importante su Sergej Milinkovic-Savic. La notizia arriva direttamente dall'Inghilterra<<<