Alle ore 15:30 di oggi la Juventus affronterà il primo test di questo ritiro estivo: i bianconeri sono attesi dalla sfida contro il Basilea.
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La Juventus, tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei bianconeri convocati per la prima amichevole stagionale:
“Primo appuntamento della stagione per i bianconeri guidati da Mister Luciano Spalletti: sabato 18 luglio la Juventus affronterà il Basilea al St. Jakob-Park, in occasione della prima amichevole della stagione 2026/2027.
La gara, in programma alle ore 15:30, sarà trasmessa in diretta e gratuitamente, su Juventus.com e sull’App ufficiale Juventus previa registrazione oltre che su DAZN e Sky Sport.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti”.
BASILEA-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
11 Zhegrova
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Ekhator
20 Openda
21 Miretti
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
26 Douglas Luiz
27 Cambiaso
29 Arthur
32 Cabal
40 Rouhi
41 Owusu
43 Gil Puche
45 Oboavwoduo
46 Licina
47 Durmisi
49 Van Aarle
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