Diretta Calciomercato Juventus / Novità in tutti i reparti, sogno da 70 milioni

Ancora pochi giorni e il nuovo CDA della Juventus si riunirà per la prima volta. Quasi sicuramente già nel primo incontro verranno prese decisioni importanti per il futuro immediato. Il che vuol dire che si imposterà anche il mercato di gennaio, giunto ormai al giro di boa. In queste ore sono arrivate notizie molto interessanti su tutti i reparti della Vecchia Signora. Vi basterà cliccare rispettivamente su DIFESA, CENTROCAMPO O ATTACCO per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative riguardanti quella zona di campo.