Il futuro di Gleison Bremer potrebbe riservare delle novità importanti. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il centrale brasiliano, avviando i primi colloqui esplorativi per sondare il terreno e valutare la reale fattibilità dell’operazione. La dirigenza turca, al momento non ha presentato offerte alla Juventus, ma si starebbe concentrando sul convincere prima il giocatore ad accettare il trasferimento sulle rive del Bosforo.

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Una ricca proposta per Bremer

Nel corso dei primi sondaggi esplorativi con l’entourage del centrale, gli emissari del Galatasaray hanno messo sul tavolo una ricca proposta contrattuale, che prevede cifre nettamente superiori a quelle che il difensore percepisce in bianconero. Una proposta pensata appositamente per tentare il calciatore, e spingerlo a considerare seriamente un trasferimento in Turchia.

La posizione della Juventus

Come detto in precedenza, ad oggi tra i due club non si registra nessun contatto, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore o giorni. Va comunque specificato, che non si preannuncia una missione facile per il Galatasaray.

Per la Juventus, infatti, Bremer rappresenta una delle colonne portanti della retroguardia e nonostante il club abbia la necessità di far quadrare i conti, non ha alcuna intenzione di svendere il proprio leader difensivo.

Possiamo quindi dire, che per convincere la dirigenza bianconera a sedersi al tavolo delle trattative, servirà un’offerta irrinunciabile.