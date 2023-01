Juve | Ceccarini dice tutto sulle mosse bianconere: “Da Grimaldo a Rabiot”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Grimaldo.

redazionejuvenews

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlandone a tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "La Juventus, in attesa di piazzare quello che potrebbe essere l’unico colpo di questo mercato (il vice Cuadrado) è tornata in pressing su Grimaldo, che è in scadenza di contratto con il Benfica e che rimane il preferito se alla fine della stagione andrà via Alex Sandro. Per il momento non ci registrano novità sul fronte Rabiot e McKennie.

La Roma è in continuo contatto con l’agente di Smalling per provare ad arrivare ad un’intesa sul rinnovo. Il difensore ha molto mercato e il club giallorosso sta cercando di affrettare i tempi vista la scadenza del 30 giugno 2023. La proposta della Roma è per un biennale ad una cifra un po’ più bassa rispetto a quella attualmente percepita (3 milioni di euro) e ora aspetta una risposta da Smalling.

Ancora tutto fermo invece per il futuro di Milinkovic Savic. La sensazione è che ormai si andrà alla fine della stagione nonostante ultimamente il Newcastle abbia manifestato il suo interesse. Difficile che questa possa essere la sua destinazione. Nelle prossime settimane la Lazio cercherà di capire se esistono margini per allungare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Infine la Fiorentina. Il Leicester fa sempre più sul serio ed è intenzionato ad accelerare per Nico Gonzalez. Il club inglese è fiducioso di poter chiudere l’operazione, i prossimi giorni saranno importanti". E intanto sarebbero in corso delle valutazioni su Vlahovic. Ecco chi potrebbe sostituirlo<<<