La Juventus continua a essere molto attiva sul mercato: dopo gli arrivi ufficiali di Ekhator e Celik, i bianconeri puntano a regalare a Luciano Spalletti altri innesti per migliore il livello della rosa. Inevitabilmente, la dirigenza bianconera dovrà concentrarsi anche sul fronte delle uscita, con Khephren Thuram che, come riportato da Matteo Moretto, è tra i principali indiziati a lasciare Torino.

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La volontà della Juventus

Il club bianconero starebbe puntando a cedere il francese in questa finestra di mercato, al momento però non risultano esserci trattative in corso. Nelle scorse settimane, sul centrocampista si erano mossi alcuni club di Premier League, ma ad oggi non c’è stato nessun contatto ufficiale con la Juventus.

Frattesi rimane un’idea

Qualoradovesse lasciare la, va monitorato il profilo di Davide. Il centrocampista dell'piace molto sia a, che lo ha allenato in Nazionale, che a, che lo ha avuto al

L’Inter non lo considera incedibile e parte da una richiesta di 25 milioni di euro, ma anche in questo caso non si sono stati contatti tra le due società. I bianconeri, restano dunque in attesa di conoscere il futuro del centrocampista francese, dopodiché potrebbero aprire i primi colloqui con il club di Milano.